Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Москве аварийно сел самолет с радиоактивными веществами

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1461
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Москве аварийно сел самолет с радиоактивными веществами

Самолет "ЮТейр" / Фото: Utair

Самолет перевозил 19 кг радиоактивного вещества и 104 пассажиров.

В московском аэропорту "Внуково" 11 декабря совершил аварийную посадку самолет с радиоактивным грузом на борту.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным канала Baza, во "Внуково" аварийно сел самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший ночной рейс из Ханты-Мансийска в Москву.

На борту находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Самолет также транспортировал 19 кг радиоактивного вещества.

При посадке авиасудно подало сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси. В результате самолет совершил успешную посадку во "Внуково" в 1:30.

Утверждается, что опасный груз на борту не пострадал. Заявлений о травмах от пассажиров не последовало.

К слову, 8 декабря сразу после взлета совершил экстренную посадку самолет S7 "Новосибирск-Москва". Причиной стало возгорания двигателей – этот факт пассажиры сняли на видео.

Читайте главные новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1461
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация