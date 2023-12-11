В Москве аварийно сел самолет с радиоактивными веществами

В московском аэропорту "Внуково" 11 декабря совершил аварийную посадку самолет с радиоактивным грузом на борту.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным канала Baza, во "Внуково" аварийно сел самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший ночной рейс из Ханты-Мансийска в Москву.

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На борту находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Самолет также транспортировал 19 кг радиоактивного вещества.

При посадке авиасудно подало сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси. В результате самолет совершил успешную посадку во "Внуково" в 1:30.

Утверждается, что опасный груз на борту не пострадал. Заявлений о травмах от пассажиров не последовало.

К слову, 8 декабря сразу после взлета совершил экстренную посадку самолет S7 "Новосибирск-Москва". Причиной стало возгорания двигателей – этот факт пассажиры сняли на видео.

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