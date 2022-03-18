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В Москве более 200 тысяч россиян отпраздновали годовщину оккупации Крыма, пока в Украине убивают людей (фото и видео)

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В Москве более 200 тысяч россиян отпраздновали годовщину оккупации Крыма, пока в Украине убивают людей (фото и видео)

Пока Россия убивает людей в Украине, россияне отмечают годовщину оккупации украинского Крыма в Москве.

В Москве на стадионе "Лужники" 18 марта россияне с размахом отпраздновали годовщину незаконной оккупации Крыма, пока в Украине их военные сотнями убивают невинных людей и уничтожают города. На мероприятии даже появился президент Владимир Путин, развязавший войну.

По данным пропагандистов, на стадион нагнали более 200 тысяч россиян. Из них более 100 тысяч собрались рядом с ним. Тем временем по всем телеканалам включили трансляцию события.

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Российских педагогических работников заставили прийти на концерт, сфотографироваться и выложить снимок в соцсетях. Поэтому часть россиян пришла, "отметилась" и пошла домой. Кроме учителей, на "Лужники" принудительно привезли сотрудников МЧС и студентов. Последним пообещали зачеты по физкультуре за посещение концерта. При этом должникам сказали, что для них это единственный способ получить оценки.

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Участникам пропагандисты раздали инструкцию по использованию "символики Z", лозунги, российские флаги, даже положили кофты в качестве подарка на каждое сиденье. При входе на стадион россиянам установили полевую кухню, где можно было поесть гречку и перловку.

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На концерте выступили Владимир Путин, Николай Басков, Олег Газманов, Тина Канделаки, Наталья Подольская, Дмитрий Губерниев, Мария Захарова, Маргарита Симоньян и другие пропагандисты, поддерживающие кровопролитие в Украине.

А под песни Дениса Майданова на стадионе россиянам показали клип, где флаги Украины срывают и бросают на землю.

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Напомним, что недавно немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что обычные россияне не должны страдать из-за "войны Путина". Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил ему, что именно русское молчаливое общество де-факто поддерживает войну. Развязавший ее президент РФ Владимир Путин является лишь "верхушкой айсберга".

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