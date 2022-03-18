В Москве более 200 тысяч россиян отпраздновали годовщину оккупации Крыма, пока в Украине убивают людей (фото и видео)

В Москве более 200 тысяч россиян отпраздновали годовщину оккупации Крыма, пока в Украине убивают людей (фото и видео)

Пока Россия убивает людей в Украине, россияне отмечают годовщину оккупации украинского Крыма в Москве.

В Москве на стадионе "Лужники" 18 марта россияне с размахом отпраздновали годовщину незаконной оккупации Крыма, пока в Украине их военные сотнями убивают невинных людей и уничтожают города. На мероприятии даже появился президент Владимир Путин, развязавший войну.

По данным пропагандистов, на стадион нагнали более 200 тысяч россиян. Из них более 100 тысяч собрались рядом с ним. Тем временем по всем телеканалам включили трансляцию события.

Российских педагогических работников заставили прийти на концерт, сфотографироваться и выложить снимок в соцсетях. Поэтому часть россиян пришла, "отметилась" и пошла домой. Кроме учителей, на "Лужники" принудительно привезли сотрудников МЧС и студентов. Последним пообещали зачеты по физкультуре за посещение концерта. При этом должникам сказали, что для них это единственный способ получить оценки.

Участникам пропагандисты раздали инструкцию по использованию "символики Z", лозунги, российские флаги, даже положили кофты в качестве подарка на каждое сиденье. При входе на стадион россиянам установили полевую кухню, где можно было поесть гречку и перловку.

На концерте выступили Владимир Путин, Николай Басков, Олег Газманов, Тина Канделаки, Наталья Подольская, Дмитрий Губерниев, Мария Захарова, Маргарита Симоньян и другие пропагандисты, поддерживающие кровопролитие в Украине.

А под песни Дениса Майданова на стадионе россиянам показали клип, где флаги Украины срывают и бросают на землю.

Напомним, что недавно немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что обычные россияне не должны страдать из-за "войны Путина". Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил ему, что именно русское молчаливое общество де-факто поддерживает войну. Развязавший ее президент РФ Владимир Путин является лишь "верхушкой айсберга".

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