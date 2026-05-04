В Москве частично ограничили работу двух аэропортов из-за угрозы атаки БпЛА

В московских аэропортах Домодедово и Внуково ввели частные ограничения на фоне угрозы атак беспилотников.

Елена Кузьмич
Домодедово

В России частично ограничили работу двух аэропортов Москвы — Домодедово и Внуково — из-за риска атаки беспилотных летательных аппаратов .

Об этом сообщила Росавиация.

В условиях повышенной угрозы воздушные гавани временно работают в специальном режиме. Прием и отправка рейсов производятся только по согласованию с соответствующими органами.

Другие детали о возможных изменениях в расписании или последствиях ограничений не уточняются.

Напомним, ранее Министерство обороны России объявило, что колонна военной техники не будет участвовать в параде 9 мая на Красной площади - впервые с 2007 года.

После этого в Кремле заявили, что парад состоится «в сокращенном формате» из-за «террористической угрозы» со стороны Украины, а также потому, что дата этого года не является «круглой» годовщиной.

