В Москве частично ограничили работу двух аэропортов из-за угрозы атаки БпЛА
В России частично ограничили работу двух аэропортов Москвы — Домодедово и Внуково — из-за риска атаки беспилотных летательных аппаратов .
Об этом сообщила Росавиация.
В условиях повышенной угрозы воздушные гавани временно работают в специальном режиме. Прием и отправка рейсов производятся только по согласованию с соответствующими органами.
Другие детали о возможных изменениях в расписании или последствиях ограничений не уточняются.
Напомним, ранее Министерство обороны России объявило, что колонна военной техники не будет участвовать в параде 9 мая на Красной площади - впервые с 2007 года.
После этого в Кремле заявили, что парад состоится «в сокращенном формате» из-за «террористической угрозы» со стороны Украины, а также потому, что дата этого года не является «круглой» годовщиной.