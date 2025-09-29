В Москве чешское посольство обрисовали изображениями половых органов: в МИД Чехии отреагировали (фото)

Надписи

В Москве неизвестные вандалы осквернили здание посольства Чехии. На фасаде появились оскорбительные надписи и рисунки непристойного характера.

Об этом сообщает со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского издание Novinky.

Министр опубликовал фотографии, на которых видно, что на стенах дипучреждения изображены непристойные рисунки мужских половых органов и оставлены бранные надписи.

Кроме этого, на месте инцидента нашли бутылку с зеленой жидкостью, которой, вероятно, обливали здание. К ней была прикреплена оскорбительная записка с текстом «Чехи — пи**ры».

Позже министр сообщил ЧТК, что двое человек, которые нанесли ущерб чешскому посольству в Москве, уже задержаны, а двое — нет. По словам Липавского, сначала нужно оценить нанесенный ущерб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в польской Легнице неизвестные вандалы повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы, нанеся ущерб святыне украинской общины.