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В Москве "декоммунизировали" барельеф "Парад Победы" на Красной площади – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
730
Время на прочтение
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В Москве "декоммунизировали" барельеф "Парад Победы" на Красной площади – фото

Красная площадь / Фото: Associated Press

В Москве обезглавили коня на барельефе "Парад Победы".

В Москве произошел случай "декоммунизации" — неизвестный обезглавил лошадь на барельефе "Парад Победы" на Красной площади.

Об этом пишет Baza.

Как пишет Telegram-канал, отсутствие головы у лошади по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский принимал участие в Параде Победы в 1945 году, заметили утром 12 декабря.

Обезглавленный конь на барельефе
Обезглавленный конь на барельефе "Парад Победы" в Москве / Фото: Baza
Обезглавленный конь на барельефе
Обезглавленный конь на барельефе "Парад Победы" в Москве / Фото: Baza
Обезглавленный конь на барельефе
Обезглавленный конь на барельефе "Парад Победы" в Москве / Фото: Baza

Как и кто отделил голову – пока неизвестно. В СК возбудили дело по статье об уничтожении или повреждении военных памятников. Подозреваемых ищут.

Напомним, в Киеве 9 декабря демонтировали памятник Николаю Щорсу – что известно о советском деятеле (фото).

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Дата публикации
Просмотры
730
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