В Москве двое школьников попали в реанимацию из ресторана "Вкусно – и точка"

Двое школьников госпитализировали в токсикологическую реанимацию из ресторана "Вкусно – и точка" в центре Москвы.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пострадавшие, 15-летний Александр и 14-летняя София, почувствовали себя плохо в заведении.

Как пишет Baza, подростки начали бредить. Их доставили в больницу, где поставили предварительный диагноз — отравление психодислептиками. Пострадавшие находятся в бессознательном состоянии в токсикологической реанимации.

Как именно отравились школьники, пока неизвестно.

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