"В Москве его еле откачали": Кадыров попал в реанимацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров / © Associated Press

Верного приспешника президента РФ Владимира Путина, кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова срочно госпитализировали в ночь на 25 декабря. По этой причине он пропустил традиционное предновогоднее заседание Госсовета РФ под председательством Путина.

Об этом сообщило издание «Новая газета. Европа» со ссылкой на собственные источники в окружении чеченского лидера.

По информации источников, состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось после того, как он прилетел в Москву 24 декабря. Ночью его доставили на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ.

Собеседники издания утверждают, что «в Москве его еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся».

Журналисты напомнили, что глава Чечни в этом году крайне редко появлялся в публичном пространстве и практически перестал руководить регионом в привычном для себя формате. Большую часть времени он проводит либо в своей резиденции, либо в частной клинике «Аймеди» в Грозном.

По данным источников «Новой газеты. Европа», Кадырова дважды в этом году консультировали немецкие врачи. Последняя такая консультация состоялась в ноябре этого года в частной клинике в Дубае. Но и эти консультации, видимо, ничем не помогли.

«Судя по трусливым отрывочным разговорам окружения [главы Чечни], надежды на хороший результат нет», — сообщают неназванные собеседники издания.

Сам Кадыров косвенно подтвердил ухудшение своего состояния здоровья, сообщив во время прямой линии, что официальный отпуск в этом году брал аж 4 раза. Ранее он уходил в отпуск на 2 недели во время новогодних свет.

«У меня бывают расстройства на нервной почве, постоянное ощущение напряжения, будто на току сидишь», — сказал он, объяснив это переживаниями из-за войны в Украине.

Как отмечает издание, несмотря на критическую ситуацию со здоровьем главы Чечни, администрация президента РФ одобрила его кандидатуру на выборах главы республики, которые состоятся в 2026 году.

«Никаких закулисных переговоров в Москве с возможными преемниками [Кадырова] никто не ведет», — утверждают источники «Новой газеты. Европа».

