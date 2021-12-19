В Москве экс-полицейский развернул плакат "Путин убийца" и сразу был задержан

В Москве экс-полицейский развернул плакат "Путин убийца" и сразу был задержан

С плакатом в руках протестующему удалось простоять всего лишь несколько минут.

В Москве майор полиции в отставке Олег Кашинцев вышел на Красную площадь с плакатом "Свободу Навальному. Putin is a killer" ("Путин — убийца").

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Мужчина был одет в форму полицейского. С плакатом в руках протестующему удалось простоять несколько минут, после чего полицейские задержали своего бывшего коллегу и доставили его в отдел МВД.

Кашинцева обвинили в нарушении правил проведения пикетирования и незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов мужчину отпустили.

В интервью изданию "7х7" Кашинцев рассказывал, что оставил службу из-за своих принципов и политических взглядов.

"Система МВД гнилая. Я полагаю, что в последнее время сотрудники полиции все чаще и чаще начинают заниматься политическим сыском", — заявлял он.

Телеканалу "Дождь" Кашинцев признался, что принимал участие в демонстрациях в поддержку Алексея Навального втайне от руководства, когда еще не уволился из полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве у мавзолея Ленина мужчина смог простоять с плакатом "Проснись, у нас снова царь" всего 10 секунд.

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