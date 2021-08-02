В Москве голый мужчина мешал движению транспорта и попал в руки полицейского

Инцидент в столице России попал на видео, которое распространяют в сети.

В столице России нарушителем правил дорожного движения оказался полностью голый мужчина, который шел по проезжей части улицы. На замечание полицейского пешеход отреагировал неадекватно.

Видео этого инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

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Как сказано в подписи к опубликованным кадрам, этот случай произошел на улице Николоямской в Москве. Сотрудник полиции сделал замечание голому мужчине, который несколько мешал дорожному движению, шагая возле автомобилей.

Попытка милиционера вывести пешехода на тротуар закончилась тем, что тот бросился сначала с ним обниматься, а потом полез в драку. Чтобы утихомирить голого правонарушителя, его пришлось положить лицом и всеми другими частями тела на асфальт.

Напомним, ранее в Киеве под зданием приемной президента Украины на улице Шелковичной неизвестный мужчина обнажился и требовал "кусок хлеба".

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