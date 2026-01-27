ТСН в социальных сетях

В Москве горит подстанция в историческом районе (видео)

В московском районе Тушино 27 января вспыхнула электроподстанция, что повлекло за собой отключение света в домах поблизости.

Вера Хмельницкая
В Москве горит подстанция в историческом районе (видео)

В Москве зафиксировали вспышку на электроподстанции в районе Тушино. Фото иллюстративное / © Associated Press

Сегодня, 27 января, в России, в московском районе Тушино, вспыхнула местная электроподстанция, что привело к отключению света в домах поблизости. Причины инцидента пока неизвестны.

Российские паблики уже публикуют видео с места происшествия.

Официальные комментарии от МЧС или других служб РФ пока отсутствуют. Однако, по информации жителей Москвы, известно, что авария произошла на подстанции по улице Василия Петушкова. А после этого сразу в двух домах погас свет.

На место происшествия выехали пожарные.

Напомним, на днях стали известны детали поражения НПЗ и ряд других объектов России. В частности, нефтеперерабатывающий завод «Славянск Эко», являющийся частью энергетического тыла РФ и задействованный в обеспечении вооруженных сил агрессора, попал под атаку Сил обороны Украины.

