В Москве горит подстанция в историческом районе (видео)
В московском районе Тушино 27 января вспыхнула электроподстанция, что повлекло за собой отключение света в домах поблизости.
Сегодня, 27 января, в России, в московском районе Тушино, вспыхнула местная электроподстанция, что привело к отключению света в домах поблизости. Причины инцидента пока неизвестны.
Российские паблики уже публикуют видео с места происшествия.
Официальные комментарии от МЧС или других служб РФ пока отсутствуют. Однако, по информации жителей Москвы, известно, что авария произошла на подстанции по улице Василия Петушкова. А после этого сразу в двух домах погас свет.
На место происшествия выехали пожарные.
Напомним, на днях стали известны детали поражения НПЗ и ряд других объектов России. В частности, нефтеперерабатывающий завод «Славянск Эко», являющийся частью энергетического тыла РФ и задействованный в обеспечении вооруженных сил агрессора, попал под атаку Сил обороны Украины.