В Москве горит склад с газовыми баллонами и слышны взрывы

Из-за возгорания в ангаре начали взрываться баллоны с газом.
В Москве загорелся пожар на складе с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов.
Об этом сообщают российские паблики и средства массовой пропаганды.
Площадь пожара в ангаре с газовыми баллонами составляет 400 кв. м. Здание горит по всей площади, сообщили в экстренных службах.
Там хранится большое количество газовых баллонов, они уже начали взрываться.
По данным СМП, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.
Напомним, в Московской области, а именно в Балашихе, 12 декабря вспыхнул пожар в торговом центре "Стройпарк". Огонь охватил площадь 500 кв. м.
Ранее, 9 декабря, загорелся большой пожар в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области. Площадь, которую охватил огонь, составляла 7 тыс. кв. м.
Добавим, что 17 декабря уже во Владивостоке горел склад кондитерской фабрики "Яшкино" на площади около 2 тыс. кв. м.
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