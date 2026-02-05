В Москве горит здание с пропагандистами Путина (видео)

В Москве произошел пожар в бизнес-центре / © Фото из открытых источников

В Москве произошел пожар в бизнес-центре, где расположены редакции нескольких российских медиа, работающих на государственную информационную систему РФ.

Об этом сообщают местные паблики и российские пропагандистские СМИ.

Говорят, что возгорание получило повышенный уровень сложности. Огонь загорелся в здании, где размещаются редакции изданий «Известия», «РЕН ТВ», «Пятый канал», «Царьград» и агентство Regnum.

На данный момент пожарники проводят срочную эвакуацию сотрудников.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины возгорания устанавливают.

Напомним, ранее речь шла о том, что россияне оцепили Москву кольцами ПВО, РЭБ, ракетных систем. Туда стянули многие ЗРК «Тор» и ЗРК «Панцирь». Украина массово не атакует Москву и Санкт-Петербург беспилотниками именно по этой причине, отметил военный Игорь Луценко.