В Москве горит здание с пропагандистами Путина (видео)
В здании, где работают российские медиа, вспыхнул пожар с повышенным уровнем сложности. Работников срочно выводят снаружи.
В Москве произошел пожар в бизнес-центре, где расположены редакции нескольких российских медиа, работающих на государственную информационную систему РФ.
Об этом сообщают местные паблики и российские пропагандистские СМИ.
Говорят, что возгорание получило повышенный уровень сложности. Огонь загорелся в здании, где размещаются редакции изданий «Известия», «РЕН ТВ», «Пятый канал», «Царьград» и агентство Regnum.
На данный момент пожарники проводят срочную эвакуацию сотрудников.
Информация о пострадавших пока не поступала. Причины возгорания устанавливают.
Напомним, ранее речь шла о том, что россияне оцепили Москву кольцами ПВО, РЭБ, ракетных систем. Туда стянули многие ЗРК «Тор» и ЗРК «Панцирь». Украина массово не атакует Москву и Санкт-Петербург беспилотниками именно по этой причине, отметил военный Игорь Луценко.