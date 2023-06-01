В Москве готовят бомбоубежища в подвалах домов и в главной больнице Кремля (фото, видео)

Для москвичей уже расклеили инструкции по сбору "тревожных чемоданов".

В Москве готовят бомбоубежища в подвалах жилых домов и проектируют укрытие под главной больницей Кремля.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Сирена".

Согласно сообщению, в подвалах жилых домов Москвы на стенах размещают инструкции по эвакуации и сбору "тревожных чемоданов".

Кроме того, в подвалах уже разместили столы, стулья и что-то похожее на спальные места.

По данным российских средств массовой пропаганды, на сайте государственных закупок РФ 24 мая появился контракт на проектирование бомбоубежища Центральной клинической больницы при Кремле. В соответствующем помещении предусмотрено 800 мест.

В Москве готовят бомбоубежища и уже разместили инструкции по эвакуации/Фото: Telegram-канал "Сирена"

В Москве готовят бомбоубежища и уже разместили инструкции по эвакуации/Фото: Telegram-канал "Сирена"

В Москве готовят бомбоубежища в подвалах домов и в главной больнице Кремля

Напомним, Москва и область подверглись атаке беспилотниками 30 мая. Обломки дронов нанесли несущественные повреждения жилым домам. Россия традиционно обвинила во всем Украину, однако в Киеве открестились от обвинений.

После атаки президент РФ Владимир Путин пригрозил Украине "зеркальными действиями". После этих угроз в ночь на 1 июня Киев был атакован баллистическими ракетами "Искандер". Их обломки убили трех человек и нанесли существенные разрушения.

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