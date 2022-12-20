В Москве группа молодых людей забросала кувалдами посольство Финляндии (видео)

В Москве, во вторник, 20 декабря, группа молодых людей в масках забросала кувалдами здание посольства Финляндии в Кропоткинском переулке.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

В одном из российских Telegram-каналов написали, что атака на посольство – это якобы ответ на провокации на российские диппредставительства в Финляндии.

Неизвестные люди в масках забросали посольство Финляндии в Москве кувалдами pic.twitter.com/FWttEaze28 — Republic (@Republic_Mag) December 20, 2022

Напомним, после того, как в Европарламенте выразили намерение включить ПИК "Вагнер" в список террористических организаций, ее организатор Евгений Пригожин продемонстрировал футляр от скрипки, в котором была кувалда с выгравированным логотипом ЧВК "Вагнер" и со следами "крови".

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