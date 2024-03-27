В Москве грузовик протаранил пассажирский самолет, летевший в Дубай: фото

Крупнейший и самый дорогой в мире авиалайнер стоимостью почти $500 млн отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния.

В московском аэропорту Домодедово спецмашина с водой повредила пассажирский самолет Airbus А380 авиакомпании Emirates во время его подготовки к рейсу Москва — Дубай.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта изданию “Подъем”, во время столкновения пассажиров на борту не было.

Инцидент произошел во время обслуживания рейса ЕК134 ВС 380-800, который должен был отправиться в 16:35 по московскому времени (15:35 по Киеву).

По данным Telegram-канала 112, водитель спецмашины, которая должна была заправить самолет питьевой водой, перепутал педали газа и тормоза и "вспорол" верхней частью авто "брюхо" лайнера.

Однако Mash сообщает, что 59-летнего водителя якобы парализовало за рулем: предварительно у него инсульт, сейчас он госпитализирован.

В настоящее время самый большой и самый дорогой в мире пассажирский самолет стоимостью почти $500 млн отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния.

С пассажирами работают представители авиакомпании, им обещают вылет следующим рейсом, с задержкой не более 8 часов.

Напомним, в начале марта этого года в российском городе Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково грузовик повредил крыло пассажирского самолета авиакомпании "Победа", который должен был вылететь в Новосибирск.

Читайте также: