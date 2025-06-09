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В Москве хотят проверить НАТО - глава немецкой разведки предупреждает о планах Кремля
Россия может бросить вызов НАТО, ведь Кремль стремится расширить влияние на Запад и видит Украину только первым шагом.
Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Кал заявил, что Россия может решиться бросить вызов самому существованию НАТО.
Об этом сообщает NTV.
Он подчеркнул, что у разведки есть убедительные доказательства того, что агрессия против Украины — это лишь промежуточный этап.
"Мы очень уверены, и у нас есть разведывательные доказательства, подтверждающие это: Украина - только шаг на пути к Западу", - подчеркнул Кал.
По его словам, в Москве существует часть политического руководства, которая больше не верит в способность НАТО защитить своих членов в соответствии со статьей 5.
"И они хотели бы это проверить", – предупредил глава BND.
Он также отметил, что стратегическая цель Кремля – расширить сферу своего влияния на западном направлении, подрывая единство Альянса.
Ранее бывший командующий британской армией генерал сэр Патрик Сандерс выразил мнение, что менее чем через 2 года странам НАТО придется вести одновременные войны против России и Китая, если члены Альянса не смогут сдержать эти два государства, достаточно быстро восстановив свои уменьшенные армии.