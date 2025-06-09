ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1866
Время на прочтение
1 мин

В Москве хотят проверить НАТО - глава немецкой разведки предупреждает о планах Кремля

Россия может бросить вызов НАТО, ведь Кремль стремится расширить влияние на Запад и видит Украину только первым шагом.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Путин

Владимир Путин. / © Associated Press

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Кал заявил, что Россия может решиться бросить вызов самому существованию НАТО.

Об этом сообщает NTV.

Он подчеркнул, что у разведки есть убедительные доказательства того, что агрессия против Украины — это лишь промежуточный этап.

"Мы очень уверены, и у нас есть разведывательные доказательства, подтверждающие это: Украина - только шаг на пути к Западу", - подчеркнул Кал.

По его словам, в Москве существует часть политического руководства, которая больше не верит в способность НАТО защитить своих членов в соответствии со статьей 5.

"И они хотели бы это проверить", – предупредил глава BND.

Он также отметил, что стратегическая цель Кремля – расширить сферу своего влияния на западном направлении, подрывая единство Альянса.

Ранее бывший командующий британской армией генерал сэр Патрик Сандерс выразил мнение, что менее чем через 2 года странам НАТО придется вести одновременные войны против России и Китая, если члены Альянса не смогут сдержать эти два государства, достаточно быстро восстановив свои уменьшенные армии.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie