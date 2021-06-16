В Москве и области из-за вспышки коронавируса вводят обязательную вакцинацию работающего населения

Накануне в российской столице усилили карантинные ограничения.

В Москве и области из-за сложной ситуации с коронавирусом ввели обязательную вакцинацию людей, которые работают в сфере торговли и услуг.

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Как сообщает оперативный штаб столицы РФ, в связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный санитарный врач по Москве принял 16 июня постановление об обязательной вакцинации 60% занятых жителей города — работников сферы услуг.

Отмечается, что с целью выполнения этого постановления мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, определяющий механизм и порядок его реализации, а именно:

до 1 июля должна быть создана необходимая информационная система, которая позволяет контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации согласно постановлению;

Департамент здравоохранения Москвы должен определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, бригадах и пунктах прививки;

для подтверждения выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по Москве организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, соответствующие сведения.

Согласно постановлению, до 15 июля указанные категории граждан должны получить первую дозу вакцины, а до 15 августа — вторую.

"Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация", — заявил Сергей Собянин.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты обнаружили в Москве новый вид коронавируса, которая является измененным "индийским" штаммом. Медицинские эксперты из Великобритании пришли к выводу, что "индийский" штамм коронавируса, который постоянно меняется и очень заразен, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации COVID-19.

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