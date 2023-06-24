В Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия: что происходит

В Сети пользователи пишут, что на въезде в Москву разворачивают блокпосты.

В Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия на фоне "взятия" "вагнеровцами" Ростова.

Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в социальных сетях.

"В связи с поступающей информацией, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принятым мерам", — говорится в сообщении Собянина.

Аналогичные меры были приняты в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что "возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении"

"Прошу воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь, за пределы региона. Прошу сохранять спокойствие", — написал он.

В Сети пользователи пишут, что на въезде в Москву разворачивают блокпосты.

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"Взятие" бойцами Пригожина Ростова

Напомним, в июне против 23 июня глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы вошли в Ростов и взяли город под контроль. телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что в Кремле паника, никто не может связаться с Путиным. По информации "РосСМИ", трасса М-4 "Дон" в направлении Ростова-на-Дону перекрыта.

Этому предшествовало, что ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

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