В Москве идет дискуссия относительно дальнейших атак по Украине: Пионтковский рассказал, что Путин против их прекращения

В Российской Федерации остается только террор, ведь аргументов на поле боя у российской армии нет. Пока в Кремле продолжается дискуссия по поводу дальнейших атак по украинским городам, однако его глава Владимир Путин против прекращения террора.

Об этом рассказал Андрей Пионтковский.

"Первый план России был взять Киев за четыре дня. У них нет никаких других аргументов на поле боя, ведь на поле боя украинская армия, у них остается только террор – это преступление против человечества. Главное мне кажется, что Запад все-таки признал, что Украина платит кровью за их безопасность", – отметил Пионтковский.

По его словам, в Москве идет дискуссия по поводу дальнейших атак по Украине, а приспешники Путина напоминают об "не сдавшейся устойчивости советского Ленинграда".

"В последние дни какие фразы произносились ближайшими к Кремлю откровенными негодяями. Там не бывает несанкционированных выступлений, а это очень серьезный раскол внутри башен Кремля", – добавил эксперт.

По мнению Пионтковского, часть представителей власти в Кремле уже призывает диктатора прекращать атаки на города, но Путин против.

"Если глава Кремля и дальше будет уклоняться, то Западу придется переходить к скорейшему завершению конфликта. Киеву нужно будет передать "те же ракеты", а для этого нужно только политическая воля", – добавил он.

Андрей Пионтковский также отмечал, что режим президента России может "посыпаться" в результате переворота.

Ранее российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко также отмечал, что внутри Кремля существует определенный раскол, однако пока там публично об этом не объявляют.

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