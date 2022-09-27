В Москве из-за мобилизации 39-летний мужчина совершил самоубийство

В столице России 39-летний мужчина совершил самоубийство.
Житель Москвы выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 9 этаже.
Об этом пишет телеграмм-канал "Осторожно, Москва".
Родственники покойного москвича рассказали, что после объявления путинской мобилизации у мужчины началась депрессия. Затем он выбросился из окна на 9 этаже и погиб.
По предварительным данным, москвичу еще не успели вручить повестку.
Напомним, в Москве члены мобилизационной комиссии выламывают в домах замки и выбивают дверь, чтобы вручить повестки.
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