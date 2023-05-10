В Москве из-за "неправильной" одежды на двоих мужчин повесили дискредитацию вояков РФ

В Москве задержали двух мужчин за "неправильную" одежду. Один надел сине-желтые штаны, другой – куртку.

В России задержали двух мужчин и выписали на них протоколы за дискредитацию ВС РФ за синий и желтый цвета на одежде.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 39-летний Александр, работающий уборщиком в психоневрологическом интернате, был задержан 9 мая. Поводом стала куртка, в которую был одет мужчина: она была в сине-желтом цвете. Мужчину отвезли в участок и выписали на него протокол по административной статье о "публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации". Теперь мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В тот же день задержан 26-летний Виталий из Волгограда. С его курткой все было хорошо, а вот штаны подвели. Они также были в цветах украинского флага. На мужчину выписали протокол по той же статье, ему также грозит штраф за дискредитацию.

Напомним, ранее в России задержали известную кондитера, которая выпекает торты с антивоенными надписями. К ней пришла полиция и обвинила женщину в "дискредитации армии РФ".

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