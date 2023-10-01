В Москве из-за украинского языка сотрудника охраны обвинили в хулиганстве

Ему грозит штраф или административный арест на 15 суток.

В столице государства-агрессора Москве на сотрудника вневедомственной охраны на транспорте был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Причиной стало то, что он говорил по телефону на украинском языке.

По информации Telegram-канала Baza, мужчина говорил по телефону, находясь "на боевом посту".

Его разговор услышал командир роты противодействия беспилотникам и обратил внимание на то, что охранник говорит на иностранном языке. Когда же прислушался, то узнал украинские слова и поспешил пожаловаться в полицию.

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Оперативники составили на 24-летнего Владислава Р. из подмосковного Дедовска административный протокол за мелкое хулиганство. Теперь ему грозит штраф или административный арест на 15 дней.

Напомним, в России также задерживают людей за чтение книг на украинском языке. Такая история случилась с 34-летней москвичкой Эллой, летевшей авиарейсом "Москва — Владикавказ". Другие пассажиры заметили, что она читает книгу на украинском языке и донесли в полицию.

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