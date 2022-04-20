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В Москве из-за жалоб жителей перекрасили песочницу, напоминавшую украинский флаг (фото)

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В Москве из-за жалоб жителей перекрасили песочницу, напоминавшую украинский флаг (фото)

В Москве из-за жалоб местных жителей жилого комплекса коммунальщики перекрасили детскую песочницу во дворе, напоминавшую украинский флаг.

Об этом сообщает российский Telegram-канал.

Известно, что сотрудники управляющей компании ЖК обновляли детскую площадку. В сине-желтые цвета, говорят, покрасили случайно.

После этого в чате жителей начались активные обсуждения. Некоторые даже позвонили правоохранителям с обвинениями в провокации.

Уже через час песочницу перекрасили в зеленый цвет.

Напомним, рашизм в России коснулся даже Пасхи. Там паски украшают белой буквой Z на зеленой глазури.

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