В Москве к памятнику Леси Украинки принесли цветы и фото разрушенного дома в Днепре

Неизвестные сделали мемориал на Украинском бульваре в Москве.
В Москве неизвестные принесли к памятнику Леси Украинки цветы и детскую игрушку в память о погибших в Днепре.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь".
"Мемориалом стал памятник Леси Украинцы на Украинском бульваре. Там же сейчас есть фотография того же разрушенного жилого дома", — говорится в сообщении.
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре.
В результате удара российской ракетой по многоэтажке в Днепре погибли по меньшей мере 40 человек, трое из них — дети. Травмы получили 76 человек, среди них – 14 детей. До сих пор разыскиваются 29 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что правоохранителям известно о том, кто отдавал преступный приказ, в результате которого российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Он пообещал найти каждого причастного к очередному акту преступления против мирных граждан.
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