В Москве к памятнику Леси Украинки принесли цветы и фото разрушенного дома в Днепре

В Москве неизвестные принесли к памятнику Леси Украинки цветы и детскую игрушку в память о погибших в Днепре.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

"Мемориалом стал памятник Леси Украинцы на Украинском бульваре. Там же сейчас есть фотография того же разрушенного жилого дома", — говорится в сообщении.

фото/РИА "Мелитополь"

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

В результате удара российской ракетой по многоэтажке в Днепре погибли по меньшей мере 40 человек, трое из них — дети. Травмы получили 76 человек, среди них – 14 детей. До сих пор разыскиваются 29 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что правоохранителям известно о том, кто отдавал преступный приказ, в результате которого российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Он пообещал найти каждого причастного к очередному акту преступления против мирных граждан.

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