Взрыв в Москве

Взрыв в Москве / © из соцсетей

Мир
688
1 мин
Взрыв в Москве

В Москве ликвидировали полицейских, причастных к пыткам украинских пленных: детали от ГУР

В результате взрыва в столице РФ — Москве — погибли правоохранители, причастные к пыткам пленных украинцев.

Катерина Сердюк

В Москве ликвидировали полицейских, причастных к пыткам украинских пленных. Автомобиль военных преступников взорвал местный житель.

Об этом сообщают источники "Новости.LIVE".

Подробности

В ночь на 24 декабря в Москве на улице Елецкой были ликвидированы двое сотрудников МВД РФ, участвовавших в войне против Украины и причастных к пыткам украинских военнопленных.

Источники в ГУР МО сообщили, что около 1 часа местный житель атаковал служебный автомобиль российских полицейских вблизи участка. Таким образом, он продемонстрировал, что против агрессивной политики Кремля. Из-за взрыва двое правоохранителей погибли на месте, еще двое — тяжело ранены. Их госпитализировали.

По данным разведки, погибшие полицейские ранее воевали против Украины в составе оккупационных подразделений РФ.

Ранее стало известно, что в Москве произошел взрыв у полицейского участка.

«Следователи и криминалисты столичного управления Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ГНС. По факту взрыва возбуждено уголовное дело», - говорится в официальном сообщении.

