В Москве ликвидировали "жирного" российского генерала: что известно о Кириллове

От войны россияне гибнут не только на нашей территории, расплачиваясь за совершенное против украинцев.

В Москве ликвидировали "жирного" российского генерала и военного преступника. По предварительным данным, речь идет о начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоре Кириллове и его помощнике.

Об этом стало известно в Сети.

В Москве подорвали машину "жирного" российского генерала

Что известно

Предварительно, самодельную взрывчатку прикрепили к электросамокату, она в частности повредила служебную машину Кириллова. Как пишут росСМИ, военных преступников взрыв застал у входа в подъезд. В результате мощной детонации оба погибли на месте.

В Москве взорвали машину "жирного" российского генерала

Отметим, что Кириллов участвовал в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" и предписывал применять химическое оружие против украинских военных. Накануне СБУ сообщила ему подозрение.

Игорь Кириллов/Сеть

Ранее в Сети сообщили, что на территории РФ ликвидирован очередной военный преступник. Речь идет о Михаиле Шатском.

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