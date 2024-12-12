В Москве ликвидирован очередной военный преступник: что известно о Шатском

Он являлся заместителем генерального конструктора и руководителем отдела программного обеспечения КБ "Марс".
В Сети сообщают, что на территории РФ ликвидирован очередной военный преступник. Речь идет о Михаиле Шатском.
Об этом пишет нардеп Алексей Гончаренко.
"Именно он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69, разрабатывал новые дроны", – детализировал он.
Напомним, в центре оккупированного Донецка произошел взрыв внедорожника. В результате мощной детонации погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков.
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