В Москве – масштабный пожар на территории "Известия холл" (видео)

Внутри двора здания обрушился металлический купол. Огонь перебросился на соседний бар и ночной клуб.

В Москве в ночь на 15 февраля вспыхнул масштабный пожар во дворе концертного зала "Известия холл". Огонь перебросился на соседний бар и ночной клуб.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.

Около 05:00 на Пушкинской площади в Москве загорелись три неэксплуатируемых здания внутри двора на территории комплекса зданий "Известия холл". Площадь возгорания достигла 1500 кв. м.

Кроме того, по данным российских соцсетей, огонь перебросился на бар "Резиденция" и ночной клуб Lookin Rooms. Часть персонала удалось эвакуировать, одного человека не могут найти.

Чрезвычайники сообщили, что внутри двора здания "Известия холл" обрушился металлический купол. Речь идет о металлическом строении, расположенном рядом со зданием.

"Там, может быть, есть газовые баллоны", – отметил источник среди чрезвычайников.

Медиа утверждают, что благодаря действиям пожарных огонь не перебросился на само здание "Известия холл". К тушению привлечено более 120 человек, задействовано 35 единиц техники.

На месте работает несколько пожарных расчетов. Пожару предоставили третий номер сложности из пяти. Движение в центре Москвы ограничено. Сообщений о пострадавших не поступало.

Позже оперативные службы сообщили, что открытое горение во дворе здания "Известия холл" ликвидировано.

Масштабный пожар охватил территорию "Известия холл" в Москве

Что известно о здании "Известия холл"

Историческое здание комплекса было построено в 1926-1927 годах. В комплексе разместились типография и редакция газеты "Известия". Московский выпуск издания печатался до начала 1990-х годов, редакция размещалась там до 2011 года.

Напомним, в ночь на 13 февраля в Москве пылало в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Газпромнефть". Очевидцы сняли на видео зарево, засветившее все небо.

Читайте также: