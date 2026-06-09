В Москве могут готовить россиян к завершению войны: появились детали возможного сценария Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

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В Москве могут готовить российское общество к возможному завершению войны против Украины и изменению официального нарратива.

Об этом говорится в колонке The Atlantic со ссылкой на утечку материалов из офиса Сергея Кириенко — бывшего премьер-министра РФ, а ныне высокопоставленного чиновника в администрации Путина.

По данным, в презентациях описано, как российская аудитория может объяснять завершение войны. В частности, Кремль якобы планирует представить это как "победу", назвать российскую армию "самой боеспособной в мире", а незначительные территориальные достижения представить как большой успех.

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Также в таком сценарии россиянам могут заявить, что Европа понесла мощный экономический удар, от которого не оправится, а Украина вскоре распадется.

Глава ГУР Кирилл Буданов, как отмечают журналисты, считает, что возможное ограничение Telegram в России может быть частью подготовки к смене информационной линии. По его словам, это нужно для того, чтобы в нужный момент в российском информационном пространстве осталась только одна официальная позиция.

В то же время, Буданов, по данным автора, все еще предполагает, что переговоры, инициированные администрацией Дональда Трампа, могут привести к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта уже в этом году.

На этом фоне президент Владимир Зеленский обратился к Путину с письмом, предложив немедленное прекращение огня и переговоры между лидерами. Путин публично отверг эту идею, заявив, что не видит "смысла" в такой встрече.

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Журналисты отмечают, что в России все еще остаются и другие варианты. Путин может продолжить удары по украинским городам, попытаться разрушить энергосистему, объявить новую мобилизацию или дальше пытаться прорвать украинскую оборону ценой больших потерь.

Отдельно автор предполагает, что развитие дроновых технологий может постепенно изменить характер линии фронта. Из-за массового применения беспилотников "прозрачная зона" между войсками может расшириться до десятков километров и фактически превратиться в демилитаризованную полосу.

Со временем такая линия может стать временной границей, которую не будет признавать ни одна из сторон, но которую будет сложно пересечь или сдвинуть.

Такой сценарий не стал бы очевидной победой для Украины. В то же время, он был бы серьезным поражением для Путина, ведь его главная цель — уничтожить Украину как государство — так и не была бы достигнута.

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Война обращается против России: последние новости

Напомним, Путин в последние дни заявил о «возможном завершении войны в Украине», что вызвало волну интерпретаций и вопросов относительно реальных намерений Москвы.

В то же время, как отмечает газета The Guardian, такие заявления могут быть реакцией на совокупность проблем РФ на фронте, в экономике и политике, чем сигналом готовности к реальному миру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о расколе среди российских элит относительно дальнейшего ведения войны. По его словам, часть окружения президента РФ Владимира Путина выступает за продолжение боевых действий, в то время как другие стремятся к их прекращению.

Ведущие военные аналитики и независимые мониторинговые миссии приходят к общему выводу: российские войска теряют доктринальный контроль над территориями, а инициатива постепенно переходит в руки Сил обороны Украины. В частности, зафиксировано существенное замедление наступательного темпа противника на фоне расширения зоны украинских контрнаступательных действий.

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