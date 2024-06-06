В Москве мужчина из автомата расстрелял сына местного бизнесмена: что об этом известно (фото)

В Москве мужчина с оружием открыл стрельбу на улице. В результате чего погиб 35-летний мужчина. Его личность правоохранители не раскрывают.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Как стало известно, стрельба произошла на улице Алексея Свиридова. Там мужчина, вероятно, из автомата АКС-74У открыл стрельбу и убил прохожего. Российское МВД заявляет, что речь идет о заказном убийстве.

После ранения потерпевший пытался скрыться, однако нападавший добил его выстрелом в голову. Всего подозреваемый произвел не менее трех выстрелов.

После нападения подозреваемый скрылся в лесе в районе Очаково-Матвеевское. Сейчас его разыскивают полицейские, введен план "Перехват".

Фото: соцмережі

Некоторые российские телеграм-каналы пишут, что убит был 34-летний Константин Балишанский. Это скейтер, участвовавший в команде NikeSB Россия. Балишанский известен в кругу скейтеров по прозвищу Свеч. Муж жил в соседнем дворе от места происшествия и работал системным администратором в одной из московских фирм.

Кроме того, он может быть сыном бизнесмена Андрея Балишанского, возглавляющего компанию Mediasystem Group, занимающуюся мультимедийным оборудованием. Балишанский-младший работал в этой компании. Андрей Балишанский отказался комментировать произошедшее.

Напомним, что в Москве полуобнаженный мужчина сначала бросился под автомобиль "Ягуар", затем прыгнул в Москву-реку и вылез на сушу по бетонным заграждениям уже голышом.

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