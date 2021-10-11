В Москве мужчина кинул девушку под колеса автобуса: она погибла

Виновника уже задержали правоохранительные органы.
В Москве у Киевского вокзала мужчина бросил девушку под колеса электробуса. Она погибла.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Осторожно: кадры содержат сцены насилия.
Инцидент произошел из-за личного конфликта. Мужчина начал избивать девушку ногами и сильно ее толкнул. Она ударилась головой об асфальт и попала под проезжающий мимо автобус.
Из-за полученных травм девушка скончалась.
Виновника уже задержали правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства и причину происшествия.
Telegram-канал "Москва 24" утверждает, что драку начала именно погибшая девушка. Мол, это подтверждают кадры видео.
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