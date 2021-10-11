В Москве мужчина кинул девушку под колеса автобуса: она погибла

В Москве мужчина кинул девушку под колеса автобуса: она погибла

Виновника уже задержали правоохранительные органы.

В Москве у Киевского вокзала мужчина бросил девушку под колеса электробуса. Она погибла.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Осторожно: кадры содержат сцены насилия.

Инцидент произошел из-за личного конфликта. Мужчина начал избивать девушку ногами и сильно ее толкнул. Она ударилась головой об асфальт и попала под проезжающий мимо автобус.

Из-за полученных травм девушка скончалась.

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Виновника уже задержали правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства и причину происшествия.

Telegram-канал "Москва 24" утверждает, что драку начала именно погибшая девушка. Мол, это подтверждают кадры видео.

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