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В Москве мужчина кричал полиции, что видит в квартире труп: хотел "откосить" от армии

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В Москве мужчина кричал полиции, что видит в квартире труп: хотел "откосить" от армии

Фото: Getty Images

В России мужчина решил притвориться безумным после того, как получил повестку.

Мобилизированный 37-летний москвич вызвал полицию и заявил, что в его квартире есть труп, когда те приехали, ничего не увидели.

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

Житель Москвы поздно ночью вызвал полицию. Он заявил, что обнаружил в своей квартире труп. Уточнять информацию заявитель отказался и угрожал, что просто выбросит тело в реку.

Когда полиция прибыла на место происшествия, никакого трупа там не обнаружила, однако заявитель продолжал кричать, что видит труп. Полиция вызвала психбольницу. Оказалось, что мужчина просто получил повестку во время мобилизации в РФ и хотел "откосить" от армии, притворившись больным. Теперь он заплатит еще штраф.

Напомним, в Москве призывник избил полицейского, пытавшегося вручить ему повестку.

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