В Москве мужчина кричал полиции, что видит в квартире труп: хотел "откосить" от армии

В России мужчина решил притвориться безумным после того, как получил повестку.
Мобилизированный 37-летний москвич вызвал полицию и заявил, что в его квартире есть труп, когда те приехали, ничего не увидели.
Об этом пишет телеграмм-канал Baza.
Житель Москвы поздно ночью вызвал полицию. Он заявил, что обнаружил в своей квартире труп. Уточнять информацию заявитель отказался и угрожал, что просто выбросит тело в реку.
Когда полиция прибыла на место происшествия, никакого трупа там не обнаружила, однако заявитель продолжал кричать, что видит труп. Полиция вызвала психбольницу. Оказалось, что мужчина просто получил повестку во время мобилизации в РФ и хотел "откосить" от армии, притворившись больным. Теперь он заплатит еще штраф.
Напомним, в Москве призывник избил полицейского, пытавшегося вручить ему повестку.
Читайте также:
- В здании Музея Москвы мэрия обустроила мобилизационный пункт
- Не защитил страну от украинских хакеров: в Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы "Российских железных дорог"
- В России украинка донесла на своего бывшего мужа: требует его мобилизовать, потому что он не платит алименты