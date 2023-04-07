В Москве мужчина с пистолетом пытался прорваться в здание Минобороны РФ

В центре Москвы задержан 40-летний мужчина, который с пистолетом пытался проникнуть на территорию Минобороны РФ.

В Москве задержан мужчина с пневматическим пистолетом, который пытался проникнуть в здание Минобороны РФ в центре российской столицы.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Инцидент произошел на КПП у главного здания Минобороны на набережной Фрунзе. По информации пропагандистов, мужчина якобы был "в неадекватном состоянии" и с пистолетом. Он "громко кричал и размахивал руками".

Известно, что мужчину задержали, а оружие направили на экспертизу. По предварительным данным, он принес с собой пневматический пистолет.

В отношении задержанного составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Мужчину сразу направили на обследование в психбольницу.

Напомним, 5 апреля у здания Министерства обороны РФ возник пожар на улице Знаменка в центре Москвы. Впоследствии пропагандисты сообщили, что территория главного военного ведомства государства-агрессорки загорелась из-за неисправного электрочайника.

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