В Москве мужчина толкнул подростка под поезд метро на станции "Киевская" (видео)

Инцидент устроил житель российской столицы, ранее находившийся на лечении в психбольнице.

В Москве на станции метро "Киевская" мужчина толкнул 15-летнего подростка под прибывающий к платформе поезд.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Подросток остался жив, однако попал в больницу с ушибами и царапинами.

Сбросил парня под поезд 62-летний житель Москвы, недавно завершивший лечение в психбольнице.

Правоохранители открыли дело по статье "покушение на убийство".

Напомним, 27 февраля в Москве загорелся вагон поезда на станции метро "Спортивная". Подземка наполнилась большим количеством дыма, люди бежали с места событий.

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