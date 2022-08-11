В Москве мужчина убил друга, потому что тот не поддерживал "спецоперацию" и не уважал оккупационную армию

Подозреваемый во время спора о "спецоперации" выхватил нож и убил своего знакомого в его же квартире.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Baza".

Известно, что двое мужчин выпивали в квартире своего знакомого. Они бурно обсуждали войну России против Украины. Тогда одному из гостей не понравилась позиция владельца дома, осуждавшего российскую агрессию и то что он был против "спецоперации". Мужчина выхватил нож и ранил своего друга. После этого злоумышленник вместе с другим знакомым удалились.

Тело потерпевшего через 5 дней после убийства обнаружила его жена. Подозреваемый сам пришел в отделение полиции и признался в преступлении. Он заявил, что убил друга, потому что тот мол не поддерживал "спецоперацию" и "не уважал российских военных".

Напомним, в столице России в Москве женщина пожаловалась полиции на соседку-украинку. Пенсионерке не понравилось то, что ее соседка во время конфликта сказала, что Украина восстановит территориальную целостность, а Крымский мост будет уничтожен.

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