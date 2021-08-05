В Москве мужчина выбросил из окна своего двухлетнего сына: видео момента

После падения с высоты пятого этажа мальчик выжил, его госпитализировали в больницу.

В четверг, 5 августа, в столице России полиция задержала 24-летнего мужчину, который накануне выбросил из окна многоэтажки своего двухлетнего сына. В Telegram-канале Life.Shot опубликовали видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала этот ужасный момент.

Этот случай произошел на улице Шумилова в Москве поздно вечером. В квартире своей матери на пятом этаже многоквартирного дома 24-летний мужчина вкладывал спать своего двухлетнего сына, пока бабушка малыша возилась на кухне. Вдруг она услышала крик из спальни и, вернувшись, увидела, что натворил ее сын.

На опубликованных кадрах видно, что к мальчику, который упал на асфальт во дворе, почти сразу подбежали очевидцы и вызвали скорую. В то время, когда они пытались помочь малышу, из подъезда выбежал его отец и в одних трусах и майке направился в неизвестном направлении.

Двухлетнего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, у него диагностировали многочисленные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.

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Следственные органы возбудили дело по статье "Покушение на убийство малолетнего ребенка". В настоящее время мужчина задержан.

Напомним, ранее в российской Хакасии была убита семья из пяти человек, среди жертв — восьмилетний ребенок. Подозреваемого, который совершил убийство из ревности, задержали.

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