В Москве мужчину арестовали за картинки в телефоне, "дискредитирующие армию РФ": его сдал попутчик в метро

Один из пассажиров подглядел в телефоне мужчины картинки, "дискредитирующие российскую армию", и вызвал полицию.
В Москве пассажира метро арестовали на 14 суток за картинки телефоне, "дискредитирующие армию РФ". Жалобу на мужчину написал другой пассажир, который подсматривал в его телефон.
Об этом сообщает "Новая газета. Европа".
40-летнего Юрия Самойлова задержали утром 17 марта прямо в метро. Один из пассажиров подглядел в телефоне мужчины картинки, "дискредитирующие российскую армию", и вызвал полицию. Через несколько станций к Самойлову подошли полицейские и задержали.
Мужчину арестовали на две недели по статье "о распространении экстремистских материалов". В спецприемнике арестованному разрешили позвонить матери и рассказать о произошедшем. Так его родственники узнали об аресте.
Какое содержание было у "картинок, дискредитирующих российскую армию", — неизвестно.
Напомним, что в РФ и Беларуси усиливаются репрессии в отношении людей с антивоенной позицией.
Так, осенью прошлого года белорус показал средний палец колонне российской техники. Его поймали и заставили на камеру принести извинения.
В январе этого года в Москве возле памятника Лесе Украинке была задержана россиянка, которая вышла с одиночным пикетом под лозунгом "Украина нам не враги, а братья".
Также сообщалось, что в Москве задержали пятиклассницу из-за аватарки с желто-синими цветами.
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