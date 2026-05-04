В Москве на 4 дня выключат мобильный интернет перед парадом 9 мая

В России продолжается подготовка к параду на 9 мая. Российские СМИ сообщают, что 5-9 мая в Москве будут выключать мобильный интернет. Этим будут заниматься операторы связи.

Помимо мобильного интернета, россиян ограничат и в отправке SMS.

Жители Москвы уже начали получать сообщения от операторов, что на период с 5 по 9 мая будут введены ограничения интернета и SMS.

Россиянам обещают «возможные временные ограничения» мобильного интернета и SMS с целью обеспечения мер безопасности во время парада 9 мая.

Россиянам рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа к Сети.

29 апреля российская служба BBC сообщала, что интернет будет выключаться не только в центре города, но и по всей Москве.

Пока мобильные операторы и сами не могут поделиться, насколько масштабным будет отключение интернета в Москве.

Напомним, россиянам впервые выключили интернет на 9 мая в прошлом году, тоже во время проведения военного парада. В некоторых районах Москвы интернета не было несколько дней. А в марте 2026 года в РФ заработала система «белых списков» — разрешенных сайтов, работающих даже при отключениях Сети.

Напомним, что нынешнее празднование 9 мая в Москве состоится в значительно сокращенном формате из-за неспособности Кремля гарантировать безопасность собственной столицы. По оценкам западных экспертов отсутствие тяжелой техники и многих подразделений на параде является публичным признанием истощения российских ресурсов и эффективности украинских ударов.

Кроме военных трудностей, Россия сталкивается с серьезным экономическим давлением: из-за атак на НПЗ существенно упала добыча нефти, а условия для экспорта и импорта постоянно ухудшаются.

Ситуация на фронте, где оккупанты несут огромные потери, уже привела к падению рейтинга Путина к самому низкому показателю за последние семь лет. Российские власти фактически расписались в неспособности защитить центр страны, а прежняя демонстрация военного могущества уступила место вынужденной экономии сил и средств.

