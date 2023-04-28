В Москве на девушку напала прохожая из-за футболки с украинским флагом: видео

На место скандала вызвали полицию, обеих участниц инцидента забрали в полицейский отдел.
В Москве на выставочном комплексе ВДНХ местную жительницу в футболке с украинским флагом прохожая обозвала "дрянью" и "овцой". Скандал закончился в полиции.
Соответствующее видео опубликовано в пятницу, 28 апреля, в Telegram-канале "Осторожно, Москва".
На опубликованных кадрах видно, что прохожая пристает к девушке, утверждая, что она не имеет права ходить в футболке с таким принтом.
"Вот эта овца ходит с флагом Украины", – комментирует она, снимая видео.
В ответ девушка в футболке с украинским флагом ведет себя примирительно и пытается успокоить разъяренную оппонентку. Та, однако, вызвала на место скандала полицию, после чего обе были доставлены в полицейский отдел. Там они написали друг на друга заявления.
Впоследствии нападающая на девушку в футболке с украинским флагом заявила в комментарии Telegram-канала, что ей не понравилась футболка, потому что "какого хр*на в Украине наши российские флаги жгут, за Георгиевскую ленту сажают в тюрьму, а эта дрянь может ходить с этим флагом спокойно по Москве".
Напомним, накануне к известной в соцсетях московской кондитерке Анастасии Чернышевой, выпекающей торты с антивоенными надписями, пришла полиция.
Читайте также: