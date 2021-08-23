В Москве на фоне Кремля в небо подняли флаг Украины (видео)

В Москве на фоне Кремля в небо подняли флаг Украины (видео)

Кто именно поднял в небо сине-желтый символ свободы, сейчас неизвестно.

В столице России в День государственного флага Украины подняли сине-желтый символ свободы.

Видео запуска в небо украинского флага пользователи опубликовали в социальных сетях.

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На роликах видно, как в Москве на фоне Кремля в небо на воздушных шарах поднимается флаг Украины. Позже неизвестные запустили еще один флаг, но уже рядом с бизнес центром "Москва-Сити". Кто именно запустил флаг, а также грозит ли ему что-то за это, пока неизвестно.

Кроме того, государственный флаг подняли и в Луганской области. Его направили в сторону оккупированных территорий, чтобы поздравить украинцев, живущих в оккупации.

Напомним, что в Украине в честь Дня Государственного Флага устроили необычный флешмоб: в разных городах нашей страны одновременно подняли сине-желтый символ свободы.

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