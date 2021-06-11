В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову (видео)

В каком он состоянии — пока неизвестно.

Павел Крысевич поделился своим манифестом, который заканчивался фразой: "Перед кремлевской завесой будет выстрел".

Об этом 9 июня сообщает Telegram канал Readovka.

По данным телеграмм-канала, перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем себе в голову. Его повалила и забрала полиция.

Подробности происшествия уточняются.

Павел Крысевич известный по перформансом в поддержку политзаключенных, который он устроил 6 ноября 2020 года у здания ФСБ на Лубянке. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. За эту акцию он получил 15 суток административного ареста, а затем его отчислили из экономического факультета Российского университета дружбы народов.

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