В Москве на заводе раздался взрыв и вспыхнул пожар – пропагандисты РФ

В столице страны-агрессора Москве вечером, 1 августа, раздался взрыв на заводе счетно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова.

Об этом пишут российские пропагандистские телеграм-каналы.

Пропагандисты утверждают, что на территории завода якобы раздался взрыв и вспыхнул пожар. Также на 6 этаже здания виден дым. На место инцидента выехали пожарные. Что стало причиной взрывов, пока неизвестно.

По данным открытых источников, там производилось оборудование для космических кораблей, а также завод имел лицензию на изготовление и ремонт военной техники российских окупантов.

Взрыв на заводе в Москве. Скриншот

Напомним, что ночью 30 июля Москву атаковал неизвестный беспилотник. В результате атаки были повреждены правительственные здания.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали несколько дронов. Попадания снова были в башню "Москва-Сити", где расположены несколько министерств.

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