В Москве началась "бавовна" в 4 утра: взрывы раздаются в разных районах города

Мониторинговые каналы сообщают о ряде взрывов в Москве и Московской области.

Причиной взрывов якобы стала несуразная работа российского "ПВО" на зданиях горожан.

Между тем, местные СМИ убеждают, что "ВСУ снова пытаются атаковать город". О громких звуках сообщали жители центра и юга столицы. По их словам, примерно в 4 утра раздался первый взрыв, затем поднялся дым.

Пропагандистское "издание" ТАСС сообщает, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве, мол, об этом сообщили в экстренных службах.

По данным Telegram-канала "112", предварительно один БПЛА врезался в жилой дом в городе.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в ответ на атаку якобы неизвестных беспилотников агрессивно отреагировал в социальных сетях "Пора сносить правительственный квартал в Киеве".

Также, по информации пабликов, есть попадание в военную казарму.

До этого в социальных сетях российские СМИ демонстрируют здание на Комсомольском проспекте столицы, недалеко от Министерства обороны. Около него найдены обломки якобы "украинского дрона". В помещении выбиты окна, вокруг машины полиции и "скорой". Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто.

Еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве, сообщили в экстренных службах.

Напомним, что на временно оккупированном полуострове Крым также раздаются взрывы.

Добавим, что раньше довольно громко было вблизи аэропорта в Рязанской области. Предварительно его атаковали неизвестные БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.