Во вторник, 14 марта, в Москве над аэропортом "Внуково" был замечен неизвестный беспилотник.

Об этом пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash.

Работники аэропорта сообщили о неизвестном БПЛА в полицию. Официальных комментариев властей страны-агрессора нет.

"По нашим данным, квадрокоптер двигался со стороны поселка Московский – летал у взлетно-посадочной полосы. Это могло привести к задержке десятка рейсов", – пишут российские пропагандисты.

Напомним, власти Москвы из-за развертывания систем противовоздушной обороны дают приказы уничтожить деревья в парках и лесах, в частности в парке-заповеднике "Лосиный остров".

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