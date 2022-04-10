В Москве над правительственным зданием появился украинский флаг: фото

Символ украинского государства развевался на крыше все утро.

Над управой московского района Хорошово-Мневники на северо-западе российской столицы неизвестные подняли украинский флаг.

Об этом сообщает издание "Подъем", опубликовав соответствующее фото.

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Местные жители рассказали журналистам издание, что символ украинского государства появился на крыше здания в субботу, 9 апреля, и развевался все утро.

В управе района подтвердили этот факт, сообщив, что украинское знамя уже убрали.

"Там уже все проверяли, смотрели. Уже ничего нет, все хорошо”, — цитируют чиновников администрации в российском издании.

Напомним, ранее в столице России активист вышел на одиночный пикет возле станции метро "Лубянка", держа в поднятых руках российскую банковскую карту "Мир". Этим он буквально ввел в ступор полицейских, не знавших, как им реагировать на такой своеобразный антивоенный протест.

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