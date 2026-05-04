В центре Москвы обнаружили тело генерал-полковника в отставке Станислава Петрова. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на правоохранительные органы.

Рядом с телом, как отмечается, был найден пистолет. Петрову было 87 лет.

Что известно о генерал-полковнике Петрове

Станислав Петров считается одним из основателей войск химической защиты в СССР. Службу в этих подразделениях он начал еще в 1959 году.

Также участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После распада СССР Петров возглавил войска радиационной, химической и биологической защиты России.

Напомним, во временно захваченных районах Херсонщины участились самоубийства среди оккупантов. Так, реди российских военнослужащих из группировки «Днепр» в последнее время зафиксирован ряд самоубийств.

Ранее в Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы «Российских железных дорог». Тело 52-летнего директора дочерней компании РЖД «Цифровая логистика» Павла Пчельникова обнаружили на балконе в его московской квартире.

