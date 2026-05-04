В Москве нашли мертвым экс-командующего войсками химзащиты — СМИ (фото)
В центре Москвы в квартире обнаружили тело генерал-полковника в отставке Станислава Петрова, ранее командовавшего войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на правоохранительные органы.
Рядом с телом, как отмечается, был найден пистолет. Петрову было 87 лет.
Что известно о генерал-полковнике Петрове
Станислав Петров считается одним из основателей войск химической защиты в СССР. Службу в этих подразделениях он начал еще в 1959 году.
Также участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После распада СССР Петров возглавил войска радиационной, химической и биологической защиты России.
Напомним, во временно захваченных районах Херсонщины участились самоубийства среди оккупантов. Так, реди российских военнослужащих из группировки «Днепр» в последнее время зафиксирован ряд самоубийств.
Ранее в Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы «Российских железных дорог». Тело 52-летнего директора дочерней компании РЖД «Цифровая логистика» Павла Пчельникова обнаружили на балконе в его московской квартире.