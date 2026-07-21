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В Москве нашли мертвым еще одного топ-менеджера: внимание привлекла одна деталь
Российские СМИ сообщают, что причиной смерти могло быть самоубийство, однако знакомые погибшего сомневаются в этой версии.
В Москве обнаружили мертвым бывшего заместителя генерального директора компании «Авиа Групп» Алексея Коршенко. По сообщениям российских СМИ, основной версией смерти называют самоубийство, однако знакомые погибшего, по данным медиа, сомневаются в таком развитии событий.
Об этом пишут росСМИ.
По информации издания, первые сообщения о вероятной смерти бывшего руководителя терминала деловой авиации в аэропорту «Шереметьево» появились еще в июне. Тогда газета «Московский комсомолец» сообщила об инциденте, однако не назвала имени погибшего.
Впоследствии Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» заявил, что речь идет о 57-летнем Алексее Коршенко. По данным канала, мужчину нашли мертвым 6 июня. При этом друзья погибшего, как утверждают российские СМИ, не верят в версию о самоубийстве.
По данным журналистов, примерно за три недели до гибели Коршенко потерял должность заместителя генерального директора компании «Авиа Групп». Коллеги рассказали «Московскому комсомольцу», что его увольнение стало неожиданностью для сотрудников.
Карьеру в авиационной отрасли Коршенко начал еще в 1997 году в «Аэрофлоте», а с 2008 года работал в компании «Авиа Групп».
Чем занимается «Авиа Групп»
Компания управляет VIP-терминалами деловой авиации в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково», а также вертолетной площадкой на острове Валаам, куда регулярно прибывает президент РФ Владимир Путин.
До 2014 года компанию связывали со структурами бизнесмена Геннадия Тимченко, который считается давним соратником Путина. В то же время, представители бизнесмена заявляли, что в том году он продал актив.
К слову, с начала 2022 года в России при разных обстоятельствах погибли более двух десятков топ-менеджеров крупных компаний, среди которых руководители, связанные с «Газпромом», «Новатэком» и «Лукойлом».
Напомним, во временно захваченных районах Херсонщины участились самоубийства среди оккупантов. Так, среди российских военнослужащих из группировки «Днепр» в последнее время зафиксирован ряд самоубийств.
Ранее в Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы «Российских железных дорог». Тело 52-летнего директора дочерней компании РЖД «Цифровая логистика» Павла Пчельникова обнаружили на балконе в его московской квартире.