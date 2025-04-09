Кремль / © Getty Images

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В четверг, 10 апреля, на российско-американских переговорах в Стамбуле Москва поднимет вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Соединенными Штатами и возвращении российской дипломатической собственности, захваченной США в 2016 году.

Об этом заявил один из участников переговоров, посол России в США Александр Дарчиев, которого цитируемый пропагандистами российского информационного агентства ТАСС.

Российский дипломат заявил, что возобновление полетов будет «стимулировать бизнес и облегчит жизнь обычным людям с обеих сторон океана».

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Кроме того, Дарчиев заявил, что Москва готова к «серьезному разговору» с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность, конфискованную властями США.

Два российских дипломатических комплекса, один в Мэриленде и другой на Лонг-Айленде, были захвачены властями США в 2016 году, когда тогдашний президент Барак Обама выдворил 35 россиян из-за, по его словам, их участия в хакерских атаках с целью вмешательства в президентские выборы в США в том году.

Россия давно требовала возвращения комплексов и в ответ захватила дипломатическую собственность США вблизи Москвы.

Напомним, представитель Государственного департамента США Темми Брюс сообщила, что тема Украины не будет стоять на завтрашних российско-американских переговорах в Стамбуле.