В Москве непривитых сотрудников переводят на удаленную работу, смертность от COVID-19 в городе возобновила рекорд

В Москве непривитых сотрудников переводят на удаленную работу, смертность от COVID-19 в городе возобновила рекорд

В Москве действует требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников.

Мэр Москвы (РФ) Сергей Собянин обязал компании с 28 июня перевести на удаленную работу своих непривитых сотрудников. Речь идет как минимум о 30% людей в каждом коллективе.

Об этом говорится в указе Собянина.

Согласно документу, всех сотрудников старше 65 лет нужно перевести на удаленную работу. При этом те, кто получил обе дозы вакцины или однокомпонентный препарат, могут продолжить работать очно.

Требование не распространяется на тех, чье пребывание критически важно для работы организации.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. На фоне этого в Москве четвертый день подряд фиксируют рекордную смертность среди пациентов с COVID-19.

Согласно официальным данным, за последние сутки в российской столице умерло 98 пациентов с коронавирусом. Заболевание обнаружили у 7 916 жителей Москвы.

Всего в России за сутки коронавирус диагностировали у 20 393 человек, умер 601 пациент — это максимум летальных случаев с декабря 2020 года.

Всего в стране количество зараженных превысило 5,4 миллиона, более 132 тысяч пациентов умерли.

Напомним, что в Москве, которая страдает от так называемого "индийского" штамма коронавируса, с 22 июня в связи с большим количеством больных усилили карантин.

Также с 28 июня в Москве запрещено посещать заведения общественного питания клиентам. Исключение — привитые от коронавируса, лица, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невакцинированные от COVID-19 не имеют иммунитета, что является угрозой для окружающих. Он допустил в будущем возможное ограничение в правах для этой категории лиц.

Новости мира: в Москве снова вспышка коронавируса - более 9 тысяч случаев инфицирования в сутки

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