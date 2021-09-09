В Москве новорожденную девочку выбросили в мусоропровод (фото)

Российские врачи оказывают ребенку необходимую помощь.

В российской столице Москве в мусоропроводе в одном из жилых домов на Литовском бульваре нашли новорожденную девочку. Ребенку всего несколько дней.

Об этом сообщается в Telegram канале столичной прокуратуры.

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Девочку, как уточнили в прокуратуре РФ, нашли рано утром 9 сентября в доме на Литовском бульваре. Где и как она появилась на свет, остается неизвестным. Но сообщается, что девочке не более суток от рождения.

По предварительной информации, на момент обнаружения девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Ребенок без видимых телесных повреждений.

Девочку передали врачам, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Между тем полицейские ищут родителей ребенка.

Напомним, во Львове ночью под забор родильного подбросили новорожденного ребенка. Девочка лежала на асфальте, завернутая лишь в полотенце, и громко кричала. Нашел ее охранник родильного. Никаких вещей или записки у младенца не было. Врачи говорят, ребенок доношенный, но с переохлаждением.

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